Ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert wird an diesem Freitag, 27. Dezember, in der Marienkirche Benediktbeuern gegeben. Von 19.30 Uhr an gastiert die ehemalige Bichler Sopranistin Cäcilia Tabellion nach langer Zeit wieder einmal hier. Sie singt mit dem Leiter des Basilikachors, dem Bariton Hans Peljak, und begleitet vom Tegernseer Organisten Peter Wolff neben weihnachtlichen Sätzen von Corelli, Bach, Händel und Telemann Hirtenmusik von Michael Haydn oder Josef Schnabel, Arien von Mozart und Puccini, Duette von Donizetti und César Franck. Schließlich erklingen noch zwei Stücke aus dem Weihnachtsliederzyklus von Engelbert Humperdinck. Der Eintritt ist frei.