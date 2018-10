26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Benediktbeuern Broschüre mit Alltagspausen

Zu Pausen vom Alltag und gemeinsamen Momenten der Ruhe laden Kloster, Gästeinformation und die Kirchengemeinden in Benediktbeuern ein. In der Broschüre "Alltagspausen - Veranstaltungen und besondere Momente" haben die Institutionen ihre Angebote zusammengefasst. Neben ausgewählten Veranstaltungsterminen von November 2018 bis April 2019 informiert die Broschüre über Gottesdienst- und Gebetszeiten, Klosterführungen, Ausstellungen, Orte der Ruhe, Leonhardifahrt, Pfarrkrippe, Vogelstation, Adventsfenster sowie zeitlich unabhängige Angebote wie den Glaubensweg in der Basilika und vieles mehr. Die ansprechend gestaltete Broschüre ist unter anderem in der Gästeinformation und an mehreren Stellen im Klosterbereich kostenlos erhältlich. Auch online kann man die Broschüre lesen: Unter benediktbeuern.de/tourismus ist sie in den Rubriken Aktuelles und dann Veranstaltungen unter dem Sichwort "Alltagspausen" zu finden.