In den Dörfern der Loisachtals sind wieder die Sternsinger unterwegs. Gekleidet als Heilige Drei Könige ziehen sie am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Januar, in Benediktbeuern, Bichl und Kochel am See von Haustür zu Haustür. Der Aussendungsgottesdienst findet am Samstag von 9.30 Uhr an in der Marienkirche in Benediktbeuern statt. Danach gehen die Mädchen und Buben durch die Gemeinden, um mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+20" den Segen "Christus segne dieses Haus" zu bringen und Spenden für Not leidende Kinder zu sammeln. "Frieden! Im Libanon und weltweit" - so lautet das Leitwort der diesjährigen Sternsingeraktion. Damit soll vor allem auf das Leid der Jüngsten bei Kriegen und Konflikten aufmerksam gemacht werden. So sind im Libanon noch immer die Spuren des jahrelangen Bürgerkriegs zu erkennen, zudem beherbergt das Land etwa eine Million syrischer Kriegsflüchtlinge. Mit den Spenden der Sternsinger werden mehr als 1400 Projekte für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Der Erlös der Aktion in Kochel kommt wie in den vergangenen Jahren zur Hälfte der Partnergemeinde in Mae Luiza zugute.