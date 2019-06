10. Juni 2019, 21:43 Uhr "Beneculture" Chillen im Klosterhof

Als Studenten der Katholischen Stiftungshochschule Benediktbeuern im vergangenen Jahr das Festival "Beneculture" ins Leben riefen, wollten sie eine Begegnung mit den Dorfbewohnern ermöglichen und so die beiden Gruppen, die unter dem Semester doch ziemlich isoliert voneinander ihren Alltag verbringen, näher zusammenbringen. Bei der zweiten Auflage am Samstag sind zahlreiche Besucher der Aufforderung gefolgt, wenn auch nicht ganz so viele wie bei der Premiere. Bei bestem Sommerwetter haben sie im Innenhof des Klosters verschiedene Angebote der Studenten, örtlicher Vereine und Einrichtungen im Kloster ausprobiert. Gemäß dem Oberthema Nachhaltigkeit konnten sie etwa Bienenhotels gestalten, um etwas für die Artenvielfalt zu tun. Dazu gab es Sportangebote, Essensstände, ein Schafkopf-Turnier und immer wieder Livemusik auf der Bühne. Wer wollte, konnte aber auch einfach im Schatten auf Sofas sitzen und ratschen oder in einer der unter einem bunten Zeltdach aufgespannten Hängematten eine Siesta halten. Schließlich ging es den Veranstaltern um Gemeinschaft - und die hat auch was mit Gemütlichkeit zu tun.