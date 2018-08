17. August 2018, 21:54 Uhr Beisammensein Einladung zum Sommerfest

Am Mittwoch, 22. August, lädt der VHWG "Verein für Haus- und Wohneigentum Geretsried e.V." zu einem Grill- und Sommerfest ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Vereinsheim der Schützen an der Jahnstraße, um mit Kaffee und Kuchen das Beisammensein zu beginnen. Auch abends gibt es Essen. Die Kosten belaufen sich auf zwölf Euro pro Person. Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Auch Neumitglieder und alle, die es werden wollen, sind eingeladen. Anmeldungen bei Hannelore Aumüller (08171/340440) oder per Mail an info.vhwg@auge-web.de