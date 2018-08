21. August 2018, 21:50 Uhr Bein und Hüfte geprellt Radfahrerin beim Aussteigen übersehen

Mit Prellungen am Bein und an der Hüfte endete am Montag für eine Radfahrerin der Zusammenstoß mit einer Autotüre in Bad Tölz. Laut Polizeibericht fuhr die 64-jährige Lenggrieserin mit ihrem Rad die Tölzer Hindenburgstraße abwärts. Als zeitgleich der Mitfahrer eines Autos, das in der Straße parkte, die Hintertüre öffnete, übersah er die Radlerin. Sie fuhr in die geöffnete Hintertüre, stürzte und musste anschließend ins Krankenhaus.