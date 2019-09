Das zweite Wolfratshauser Wirtefest hat am Samstag Scharen von Feierlustigen in die Stadt gelockt. Während in Gaststätten und auf der Straße getrunken und getanzt wurde, hatten die diensthabenden Polizisten einen weitgehend ruhigen Abend. Die einzige Ausnahme: eine Rauferei im Außenbereich der Zeppelin-Bar am Hans-Urmiller-Ring.

Laut Polizeibericht waren dort kurz nach Mitternacht ein 41-jähriger Wolfratshauser und ein 21-Jähriger aus Berg aneinander geraten. Nachdem sie sich zunächst gestritten und beschimpft hatten, mündete der Streit in eine handfeste Auseinandersetzung. Der 41-Jährige nahm den Jüngeren schließlich in den Schwitzkasten; dieser wurde im Gesicht verletzt, zudem ging seine Brille zu Bruch. Zugleich warf ein bislang unbekannter Täter aus der Menge eine Bierflasche. Diese traf einen unbeteiligten 18-jährigen Starnberger im Gesicht über dem linken Auge. Er wurde mit einer Platzwunde ins Krankenhaus Wolfratshausen gebracht.

Der Flaschenwerfer wurde von mehreren Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, korpulent. Er trug einen grauen Pullover, eine rote Daunenweste und Jeans. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Ergebnis. Die Polizei ermittelt nun gegen den 41-Jährigen wegen Körperverletzung sowie gegen den bisher unbekannten Täter wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 08171/421 10 entgegengenommen.

Ansonsten sei die Partynacht - abgesehen von vereinzelten Beschwerden wegen Ruhestörung - "trotz des großen Personenandrangs" friedlich verlaufen, heißt es im Polizeibericht. "Die Bilanz sieht somit ähnlich aus wie der Wetterbericht der kommenden Woche: Überwiegend sonnig, mit vereinzelten Wolken."