27. Januar 2019, 22:02 Uhr Beim Oberhauser in Egling Lederhosen-Prosa

"Die Raith Schwestern und da Blaimer" gastieren am Mittwoch, 30. Januar, mit ihrem Programm "Eine Lederhose packt aus" im Gasthof Oberhauser in Egling (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr). Eine echte bayerische Lederhose erzählt die unglaublichen Geschichten, die sie mit ihrem Träger erlebt: Der Brandl Bene ist ein junger Blasmusik-Trompeter, ein rechter Frauenschwarm, der mit seiner unschuldigen "Dantschigkeit" von einem verzwickten Abenteuer ins nächste rutscht. Was dem Brandl Bene so alles widerfährt, ist kaum zu glauben: esoterische Tantra-Baumumarmungen, wild gewordene Motorradgangs, höchst peinliche Kontoauszüge, tödliche Nüsse, gefährliche Explosionen und fremde Frauen... Der Blaimer erweckt die Lederhose mit seiner Stimme zum Leben, und Susanne und Tanja Raith servieren dazu ihre Lieblingsjodler, Lieblingsschlager und Selbstgemachtes. www.raith-schwestern.de