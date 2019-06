14. Juni 2019, 22:13 Uhr Beim Kunstverein Farbklänge

Ruth Bien und Maria Boschner in Tölz

"Farben im Duett" präsentieren Ruth Bien und Maria Boschner noch an diesem Wochenende im Tölzer Kunstsalon. Beide sind Mitglieder des Kunstvereins Tölzer Land und zeigen Aquarellbilder in experimenteller Technik. Der Titel ihrer Ausstellung verweise darauf, dass sie beide "eine eigene Stimme" hätten, erklären die Malerinnen. Zusammen ergebe sich "ein Lied von Kompositionen". Durch die Auswahl von hochwertigen Papieren und die Zusammenstellung der Farben entstünden "leise Töne und kräftige Klangsalven". Ruth Bien lebt seit 40 Jahren in Sachsenkam. 1977 begann sie mit naiver Hinterglasmalerei, seit 2004 widmet sie sich dem experimentellen und abstrakten Aquarell. Derzeit arbeitet sie mit Ölpausentechnik und Pigmenten.

Maria Boschner zeigt außerdem Arbeiten in Acryl- und Mischtechnik aus der Serie Gesichter. Die Tölzerin widmet sich seit 17 Jahren der Malerei und hat sich an privaten Kunstakademien weitergebildet. Ihre Arbeiten zeigte sie bereits in Ausstellungen in Benediktbeuern, Schlehdorf und Reutberg. Am Wochenende sind beide Frauen im Kunstsalon anzutreffen.

Kunstsalon, Marktstraße 6, Bad Tölz, 1. Etage, Freitag bis Sonntag 14 bis 18 Uhr