28. Januar 2019, 21:47 Uhr Beim Konzertverein Isartal Ein Duo dank Debussy

Die Zwillinge Ani und Nia Sulkhanishvili spielten bis zum 13. Lebensjahr solo Klavier. Gastauftritt in der Loisachhalle

Das Klavierduo Ani und Nia Sulkhanishvili gastiert am Samstag, 16. Februar, 19.30 Uhr, in einer Veranstaltung des Konzertvereins Isartal in der Loisachhalle Wolfratshausen. Auf dem Programm stehen Werke, die für zwei Klaviere oder für Klavier zu vier Händen geschrieben wurden (Beethoven, Schubert), aber auch solche, die für diese Besetzung bearbeitet wurden. Lutosławski und Kurtág bearbeiteten Vorlagen anderer Komponisten (Bach, Paganini), während Smetana und Ravel ihre eigenen zunächst für Orchester komponierten Werke selbst für diese Besetzung einrichteten.

Die Zwillinge Ani und Nia Sulkhanishvili wurden 1988 in Tbilisi/Georgien geboren. Im Alter von sechs Jahren erhielten sie ersten Klavierunterricht bei Svetlana Arakelova. Später wechselten die Zwillinge an das Z. Paliashvili-Musikgymnasium zu Professorin Lali Sanikidze, die sie bis zum Studienabschluss am Staatskonservatorium Tbilisi begleitete.

Bis zum 13. Lebensjahr hatten sich die Mädchen nie in einem Duo versucht. Nur durch Zufall stießen sie auf Debussys Little Suite für vier Hände. Das Zusammenspiel faszinierte beide so, das sie ihre Lehrerin überzeugten, sie auch als Klavier-Duo zu unterrichten. Kurz danach nahmen beide am Klavierduo-Wettbewerb International Competition for Young Pianists (Tbilisi/Georgien) teil und erhielten den 1. Preis sowie den Spezialpreis der Jury. Von diesem Moment an setzten Ani und Nia Sulkhanishvili ihre Ausbildung intensiv zweigleisig fort - neben dem Klavierstudium auch im Fach Klavier-Duo.

Den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere begründete der 2. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD im Jahr 2015 in München. Dies war der Auftakt zu einer internationalen Karriere mit Auftritten in Europa, Amerika und China. Im März 2015 war das Duo schon einmal zu Gast in Wolfratshausen: Im "Karneval der Tiere" übernahm es den Klavierpart.

Das Programm im Einzelnen: Ludwig van Beethoven: 8 Variationen über ein Thema von Waldstein WoO 69 (1792); Franz Schubert: Fantasie f-moll DV 940, op. posth. 103 (1828); Witold Lutosławski: Variationen über ein Thema von Paganini (1941); Johann Sebastian Bach/György Kurtág: Sonatina aus Cantata "Actus Tragicus" BWV 106 (1707?/1985), Choralvorspiel "Nun komm der Heiden Heiland" BWV 599 (1713/1985) und Choralvorspiel "Allein Gott in der Höh sei Ehr" BWV 711 (?/1985); Bedřich Smetana: Vltava/Die Moldau (1874/1879); Maurice Ravel: Rhapsodie Espagnole (1908).

Karten zu 29/15 Euro über München Ticket