21. Februar 2019, 21:36 Uhr Beim Instrumentenbauer Servicetag für Klarinettisten

Der Geretsrieder Instrumentenbauer Buffet Crampon bietet ein öffentliches Veranstaltungsprogramm für Musikbegeisterte an. Am Donnerstag, 14. März, stehen die Holzbläser im Mittelpunkt. Um 10 Uhr beginnt ein Klarinetten-Servicetag mit Reparaturen sowie Einstellungen am Instrument. Um 19 Uhr schließt sich ein Blattbearbeitungsworkshop mit Jürgen Demmler, Klarinettist des SWR-Symphonieorchesters, an. Demmler zeigt, wie durch die richtige Modifikation des Blattes der Klang verbessert und das Klarinettenspiel erleichtert werden kann. Aus organisatorischen Gründen wird sowohl für den Klarinetten-Service-Tag als auch für den Blattbearbeitungsworkshop um Anmeldung per E-Mail gebeten: event.showroom.munich@buffetcrampon.com