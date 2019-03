31. März 2019, 21:54 Uhr Beim DAV Namibia in Wort und Bild

Die Sektion Wolfratshausen des Deutschen Alpenvereins (DAV) bietet am Mittwoch 3. April, einen Vortrag über Namibia an (Beginn 19.30 Uhr, Gasthaus Flößerei). Alois Hackermeier berichtet in Wort und Bild über das dünn besiedelte Land im Süden Afrikas. Der Süden Namibias ist geprägt von weiten Wüstengebieten; der Oryx, das Wappentier Namibias, ist die einzige Antilope, die dort lebt. Die Köcherbäume sind ein Wahrzeichen Namibias. Der Fish-Canyon beeindruckt durch seine Tiefe und Weite, der Fluss führt auch in der Trockenzeit Wasser. Das Tal von Sossusvlei ragt weit in die Namib-Wüste hinein. Der Etoscha zählt zu den drei bedeutendsten Nationalparks Afrikas mit der ganzen Tierwelt des Kontinents. Elefanten, Giraffen, Zebras, Gnus, Nashörner und Antilopen können besonders an Wasserlöchern beobachtet werden.