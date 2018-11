4. November 2018, 21:52 Uhr Bei Ulbrich und Lenthe Lesen, schmökern und spielen

Veranstaltungen zur Woche unabhängiger Buchhandlungen

Diese beiden sind immer dabei: Bücher Ulbrich in Geretsried und die Buchhandlung Isartal beteiligen sich auch heuer wieder an der "Woche unabhängiger Buchhandlungen", die noch bis 10. November dauert. "Unabhängige Buchhandlungen sind unverzichtbar. Mit ihrem Einsatz und ihrer Kreativität tragen sie bei zum wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben in ihrer Region", so lautet das Credo der bundesweiten Initiative. Persönliche Beratung und Kundennähe, gepflegte Sortimente, Veranstaltungen und Begegnungen mit Autoren führten zu begeisterten Lesern und Kunden.

Bücher Ulbrich in Geretsried beteiligt sich an der Woche mit der Aktion "Unsere Lieblingsbücher 2018", präsentiert von Silvia und Sarah Ulbrich sowie Christiane Griesbeck; dazu gehört eine Verkostung italienischer Bio-Feinkost der Fattoria La Vialla. Da diese Veranstaltung am Freitag, 9. November, bereits ausverkauft ist, gibt es einen Zusatztermin am Tag darauf: Am Samstag, 10. November, 19.30 Uhr. (Bücher Ulbrich, Karl-Lederer-Platz, Kartenreservierung unter Telefon 08171/630 00 oder per Email: buecher-ulbrich@t-online.de)

Sophie von Lenthe, die zwei Buchhandlungen - in Ebenhausen und in Pullach - betreibt, bietet diesmal in Pullach ein Programm: Am Dienstag, 6. November, liest Katharina Adler aus ihrem Debütroman "Ida"; am Freitag, 9. November gibt es eine Harry-Potter-Nacht für neun- bis zwölfjährige Kinder. (Buchhandlung Isartal, Johann-Bader-Straße 14, Pullach Karten unter Telefon 08178/99 89 88.)

SZ