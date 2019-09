Die Polizei hat am Sonntagabend einen 14-Jährigen mit Marihuana erwischt. Der Jugendliche wurde gegen 20 Uhr am Wolfratshauser S-Bahnhof von einer Streife gestoppt, weil er zwei Fahrräder neben sich her schob. Das mit den beiden Rädern klärte sich schnell - eines davon gehörte ihm selbst, das andere seinem Bruder. Allerdings fiel den Beamten bei der Kontrolle der glasige Blick des 14-Jährigen auf. Und auch insgesamt wirkte der Jugendliche auf die Polizisten, als ob er Drogen genommen hätte. Bei der anschließenden Untersuchung wurde der Verdacht der Beamten der Wolfratshauser Polizeiinspektion bestätigt. Sie fanden bei dem Jugendlichen nicht nur eine Pfeife, sondern auch einen sogenannten Crusher, an dem noch Marihuana-Reste hafteten. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.