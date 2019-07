21. Juli 2019, 21:58 Uhr Bei Penzberg Tödlicher Unfall auf der A 95

24-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Nach einem Unfall auf der Garmischer Autobahn ist am Samstagabend ein 24-jähriger Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann aus Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz gegen 22.25 Uhr mit seinem Kleinmotorrad Richtung München, als ein 26-jähriger Münchner mit seinem Auto im Bereich der Ausfahrt Penzberg/Iffeldorf von hinten auf ihn auffuhr. Dadurch stürzte der Motorradfahrer und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Münchner, dessen Auto im Frontbereich stark beschädigt wurde, erlitt einen schweren Schock. Er konnte laut Polizeiangaben noch nicht detailliert zum Unfallhergang vernommen werden. Nach ersten Ermittlungen war keiner der beiden Unfallbeteiligten alkoholisiert.

Um die Unfallursache zu klären, hat die zuständige Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet und sowohl das Auto als auch das Motorrad sichergestellt. Beide Fahrzeuge werden technisch begutachtet. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn in nördlicher Richtung zwischen Sindelsdorf und Penzberg komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim sucht nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall am Samstagabend auf der A 95 beobachtet haben. Sie sollen sich unter Telefon 0881/640-302 melden.