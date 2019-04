5. April 2019, 21:42 Uhr Bei jeder Witterung Ostermarkt in Schlehdorf

Bereits zum 22. Mal findet heuer am Sonntag, 7. April, von 11 Uhr bis 16 Uhr der traditionelle Ostermarkt an der Pfarrkirche Sankt Tertulin in Schlehdorf statt. Die Besucher dürfen sich wie jedes Jahr auf ein vielfältiges Angebot an Osterdekoration und Gaumenfreuden freuen. Trotz der Platzeinschränkungen wegen der laufenden Renovierung der Pfarrkirche kann der Markt an gewohnter Stelle - und bei jeder Witterung - stattfinden. Je nach Platzsituation werden die Stände rund um die Baustelle und Richtung Realschule aufgestellt.