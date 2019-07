31. Juli 2019, 22:00 Uhr Bei Greiling Bundesstraße 472 halbseitig gesperrt

Der Bundesstraße 472 ist westlich von Greiling von Samstag, 3. August, bis zum Montag, 5. August, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Als Grund für die Maßnahme gibt das Staatliche Bauamt Weilheim geologische Erkundungsarbeiten für die geplante Nordumfahrung von Bad Tölz an. Die laufen schon seit dem 24. Juni und sollen noch bis Mitte August dauern. Im Zuge dieser Untersuchungen des Baugrunds sollen nun westlich von Greiling auch Probebohrungen vorgenommen werden, die dem Staatlichen Bauamt zufolge "nicht außerhalb des Straßenkörpers durchgeführt werden". Um den ohnehin starken Berufsverkehr auf der B 472 an Werktagen nicht zu stören, sollen diese Arbeiten so weit wie möglich am Wochenende stattfinden. Für die Behinderungen bittet das Staatliche Bauamt die Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Die Voruntersuchungen seien "ein weiterer Schritt zur Vorbereitung der Ausführungsplanung" der Nordspange. Über deren Bau entscheidet die Regierung voraussichtlich im Herbst.