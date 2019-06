16. Juni 2019, 21:47 Uhr Bei der IHK Beratung für Jungunternehmer

Damit Jungunternehmern die ersten Schritte gelingen, bietet die IHK Beratungen an. Am Dienstag, 25. Juni, informiert Harald Hof im Landratsamt Bad Tölz etwa darüber, wie man einen Businessplan erstellt. Anmeldungen sind unter der Rufnummer 08041/505-288 oder per E-Mail: andreas.ross@lra-toelz.de möglich.