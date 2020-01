Bei den Grünen in Eurasburg

Carola Belloni zieht als Bürgermeisterkandidatin der Eurasburger Grünen in den Wahlkampf um den Chefsessel im Rathaus. Mit 13 zu zwei Stimmen setzte sich die 61-Jährige gegen Mathias Petito durch, der vor dem Jahreswechsel seine Kandidatur überraschend angekündigt hatte. Petito nahm seine Niederlage nach Angaben der Grünen souverän hin, gratulierte seiner Konkurrentin, obwohl er es auch gerne gemacht hätte. "Jetzt kämpfe ich um einen Sitz im Gemeinderat und dann sehe ich, was in sechs Jahren geht." Den Grünen und ihrer Kandidatin gilt seine volle Unterstützung, teilt die Gruppierung mit.