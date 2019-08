19. August 2019, 21:31 Uhr Bei Buffet Crampon Geretsried Lehrreiches Theaterstück

Der Instrumentenbauer Buffet Crampon bietet in seinem Showroom in Geretsried verschiedene Veranstaltungen jeweils bei freiem Eintritt an. Am Freitag, 20. September, gastiert dort der diplomierte Musiker und Musikpädagoge Herbert Hornig mit seinem musikalischen Ein-Mann-Theater "Die traurige Flöte". Dieses richtet sich an Kindergartenkinder, Musikschüler sowie Grundschüler der ersten bis vierten Klasse. Die Zuhörer lernen verschiedene Instrumente kennen wie Flügelhorn, Posaune, Tenorhorn, Akkordeon, Saxofon, Tuba und Alphorn. Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten: event.showroom.munich@buffetcrampon.com