Wegen einer Ölspur hat die Autofahrt einer 28-Jährigen am Freitagmorgen in Bad Tölz in einem Graben geendet. Wie die Polizei berichtet, war die Wackersbergerin gegen 9.35 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 472 von Bad Heilbrunn kommend in östliche Richtung unterwegs und fuhr dann in Bad Tölz auf die B 13 Richtung Moraltverteiler. Im Kurvenbereich geriet die Fahrerin dabei laut Polizeibericht mit ihren Autoreifen auf eine Ölspur und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 28-Jährige kam von der Fahrbahn ab und landete schließlich im Straßengraben. Die Wackersbergerin hatte jedoch Glück im Unglück. Sie wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 3000 Euro. Die Ursache für die Ölspur auf der Fahrbahn der Bundesstraße ist nicht bekannt. Die Polizei Bad Tölz bittet deshalb um Hinweise zum Verursacher unter Telefon 08141 / 76 10 60.