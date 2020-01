Assunta Tammelleo kann einpacken. Wenn zum Glück auch nur die 350 Unterstützer-Unterschriften, die sie vorsorglich gesammelt hat, und nicht mit ihrer Kulturbühne "Hinterhalt". Um deren Zukunft hatte es zwischenzeitlich nicht gut ausgesehen. Die Bühnenwirtin hatte sich von behördlichen Konzessionseinschränkungen massiv unter Druck gesetzt gefühlt und sogar damit gedroht, ihr Lokal deswegen zu schließen. Das hatte zu einem Aufschrei unter den "Hinterhalt"-Freunden geführt, die das Ende für die fast 30 Jahre alte beliebte Kleinkunstbühne gekommen sahen. Nun aber haben Landrat Josef Niedermaier (FW) und der Geretsrieder Bürgermeister Michael Müller (CSU) die Differenzen mit Tammelleo in einer Elefantenrunde beilegen können. Am Runden Tisch, der vor ein paar Tagen im Geretsrieder Rathaus stattfand, saßen 15 Leute: Vertreter aus dem Landratsamt, der Stadt Geretsried und der Polizei sowie Tammelleo selbst samt "Hinterhalt"-Eigentümer Wolf Steinberger, einem Schall-Experten und einer Rechtsanwältin.

Es geht um Ruhestörung und Gästebeschränkung. Sie sei vom Tölzer Landratsamt zu allerhand Auflagen verdonnert worden, so die Auffassung der Betreiberin. Am meisten zu schaffen mache ihr die geforderte Reduzierung der zulässigen Personenzahl für beide Räume, dem "Hinterhalt I" mit Bühne und dem kleineren "Hinterhalt II". Tammelleo spricht von 159. Eine Vorschrift, die sie hart treffen würde: "Dann ist der Hinterhalt ja kaum zu zwei Dritteln voll." Sie verweist darauf, dass sie wirtschaftlich darauf angewiesen sei, die Räume auch privat zu vermieten, um die Auftritte bekannter Künstler zu finanzieren. "Von einem Kulturbetrieb ohne Subventionen kann ja keiner überleben."

Detailansicht öffnen Assunta Tammelleo beklagt sich über die Auflage, derzeit nur 159 Gäste in ihre Kellerkneipe einlassen zu dürfen. (Foto: Hartmut Pöstges)

Die Wirtin beklagt, dass ihr eine entsprechende Konzessionsänderung einfach ins Haus geflattert sei, ohne dass die gegen sie erhobenen Vorwürfe näher benannt worden seien. Deswegen zeigte sie sich nach dem Treffen erleichtert darüber, endlich zu wissen, worum es gehe. "Es gab in den letzten Jahren eine sehr geringe Anzahl von Beschwerden, hauptsächlich wegen Lärm, die letzte stammt vom Juni 2019", erklärte sie. Immer sei es ein und derselbe Anwohner gewesen, der die Polizei gerufen habe. Anlass dafür waren wohl nicht die Veranstaltungen im Hinterhalt I, wo sie als Wirtin immer persönlich anwesend sei, sondern Privatfeiern im "Hinterhalt II". Sie vermute, dass wohl einige wenige Kollegstufenfeste oder Geburtstagspartys aus dem Ruder gelaufen sein könnten. "Die jungen Leute trinken schon mal mehr und feiern dann ausgelassen", sagt sie und schränkt zugleich ein: "Aber die meisten halten sich an die Regeln."

Das Gesprächsergebnis bezeichnet sie als "tragfähige Lösung". Sie will nachbessern - mit dem Einbau neuer Schallschutzfenster und kleinerer baulicher Änderungen, um Lärm nach draußen zu vermeiden. Schilder sollen darauf hinweisen, dass die Fenster ab 22 Uhr zu bleiben müssen. Auch Partygäste will sie zu mehr Wohlverhalten erziehen, indem sie die Namen der privaten Nutzer rechtzeitig bei den Behörden einreicht und bei Ruhestörungen zur Strafe einen Teil der Kaution einbehält. Ihre Hoffnung ist, damit die Wiederzulassung für mehr als 159 Personen zu erwirken. Dass Landrat und Bürgermeister so auf sie zugegangen sind, rechnet sie diesen hoch an. "Die ganze Atmosphäre war sehr wohlwollend." Trotzdem "hätte es das Ganze nicht gebraucht", findet sie. "Man hätte doch mal mit mir reden können, aber bei mir hat sich nie jemand gemeldet." Weder besagter Nachbar, noch die Behörden.

Detailansicht öffnen Beim Lärmschutz verspricht sie nachzubessern. Ein Anwohner hatte sich mehrfach über laute Partygäste beschwert. (Foto: Hartmut Pöstges)

Das wiederum sieht man im Landratsamt ganz anders. "Der Hauptknackpunkt war, dass immer wieder Nachbarbeschwerden eingingen, die Polizei daraufhin ausgerückt ist und vor Ort keinen Ansprechpartner angetroffen hat, weil der Raum an Dritte vermietet war", erklärt Sprecherin Sabine Schmidt. Dass niemand mit Tammelleo gesprochen habe, weist sie zurück. "Von den Beschwerden haben wir sie immer in Kenntnis gesetzt und ein Gespräch angeboten."

Mit Unverständnis reagiert Schmid auf die vermeintliche neue strengere Konzessionsänderung. "Die, von der wir reden, stammt vom Juli 2018", erklärt sie. Darin werde nichts Außergewöhnliches gefordert. "Das sind Auflagen, die jeder hat." Etwa, dass Fenster und Türen ab 22 Uhr zu schließen seien und das Landratsamt eine Woche vorher schriftlich zu informieren ist, wenn an Dritte vermietet werde. Das Gespräch am Runden Tisch bezeichnet sie vorsichtig als "zielführend". "Wir hoffen jetzt, dass sie sich an die Auflagen hält, nachdem wir alles durchgegangen sind."

Bleibt die Verwirrung um die zulässige Zahl der Gäste. Der "Hinterhalt" habe als Kneipe eigentlich eine Konzession für 199 Personen, stellt Schmidt klar. Die sei wegen baurechtlicher Mängel derzeit auf 165 begrenzt. Alles, was über 199 Gäste hinausgehe, sei mit erheblich mehr Auflagen als jetzt verbunden. Dass es überall heiße, die Bühne müsste dicht machen, habe sie mit Verwunderung registriert. "Kein Mensch denkt daran, den Hinterhalt zu schließen."