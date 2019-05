31. Mai 2019, 21:56 Uhr Beginn der Motorradsaison Gefährliches Katz-und-Maus-Spiel

Die panoramareichen Serpentinen der Kesselbergstrecke gelten als Unfallschwerpunkt. Doch weder Rüttelstreifen noch Polizeikontrollen konnten bisher Motorrad-Rasern Einhalt gebieten. Wenn der Kompromiss einer Teilsperrung nicht wirkt, droht ein generelles Verbot für Biker

Von Veronika Ellecosta

Am Kesselberg wird seit Jahren versucht, der großen Freiheit des Motorradfahrens ein Ende zu bereiten. So gern das Leben auf dem Motorradsattel als Ausbruch aus Alltag und Reglementierungen empfunden wird, auf der Serpentinenstrecke zwischen Kochel- und Walchensee wird es polizeilich kontrolliert, baulich gehemmt und durch Geschwindigkeitsbegrenzungen gebremst. Richtige Erfolge lassen noch auf sich warten. Für die Bewohner des Gebietes dennoch erstmals ein erleichtertes Aufschnaufen, denn die Freiheit der einen war lange Zeit das Leid der anderen.

Die kurvige Kesselbergstrecke auf der B11 zwischen Kochel und Urfeld ist wegen ihrer engen Kurven und der traumhaften Landschaft sehr beliebt bei Motorradfahrern. Doch leider lockt sie nicht immer nur vernünftige Fahrer an, so wie hier im Bild, sondern auch immer wieder verantwortungslose Raser - mit manchmal schlimmen Folgen. (Foto: Manfred Neubauer)

Die sogenannten High-Risk-Biker sind hierzulande noch schlicht als Raser bekannt. Jene also, die aus der malerischen Kesselbergstraße eine Rennstrecke machen und in halsbrecherischer Geschwindigkeit nach Bestzeiten jagen. Von ihnen haben die Kochler genug. Weil sie andere Autofahrer gefährden, wegen des Lärms und weil oft ehrenamtliche Rettungskräfte beansprucht werden, wie Bürgermeister Thomas Holz (CSU) erklärt. "Die Belastung ist zu hoch, sowohl zeitlich als auch psychisch. Viele Rettungskräfte sind ja noch ganz jung und sehen dann Schwerverletzte liegen", sagt er.

20 Motorradunfälle gab es im Jahr 2018 rund um den Kesselberg, wie Roman Gold von Kontrollgruppe Motorrad Oberbayern Süd berichtet. Er ist auch für die regelmäßigem Polizeikontrollen am Kesselberg zuständig. Die Unfallzahlen sind in den letzten Jahren etwas gesunken: 2017 waren es 23 Motorradunfälle, im Vergleich zu 24 im Vorjahr. Die Entwicklungen wertet Gold als positiv, gerade weil immer mehr Motorräder in Deutschland zugelassen seien. 4,4 Millionen Maschinen sind es derzeit im ganzen Bundesgebiet, Tendenz steigend.

Da die Gemeinde auf der Bundesstraße keine Anordnungen treffen könne, so Holz, müssen die Kochler auf das Agieren von zuständigen Behörden und Polizei hoffen. Seit Jahren werden geeignete Maßnahmen gesucht, um den risikofreudigen Bikern Einhalt zu gebieten. Erst im vergangenen Jahr hatte das Staatliche Bauamt Weilheim die sogenannten Rüttelstreifen nach vierjähriger Testzeit abmontiert. Wirklich effektiv waren sie nämlich nicht. Ein Fahrverbot für Motorradfahrer wurde wiederum vom Bayerischen Innenministerium abgelehnt und schwebt jetzt als letzte denkbare Lösung über den gesamten Maßnahmen. Damit es nicht soweit kommt, hat man an einer Kompromisslösung herumgetüftelt: Derzeit gibt es eine Teilsperrung für Motorradfahrer an Wochenenden und Feiertagen, Geschwindigkeitsbegrenzung, vermehrte Polizeikontrollen und Fahrbahnteiler mit Barken zwischen den Fahrspuren in den Kurven, um riskante Überholmanöver zu verhindern. Ob die Barken mehr Erfolg versprechen als die Rüttelstreifen, wird sich nach dieser Motorradsaison zeigen. Die Unfallzahlen jedenfalls spiegeln nur zögerlich die Erfolge der Maßnahmen wieder.

Rudi Herden aus Kochel am See "Ich kann schon verstehen, wieso die Motorradfahrer hier fahren, aber sie dürfen dadurch nicht andere schädigen."

Für Rudi Herden sind die Maßnahmen gegen die Raserei am Kesselberg zu wenig. Er ist Geschäftsinhaber eines Elektrofachgeschäfts in der Kochler Bahnhofstraße. Viele Kochler gehen hier ein und aus, und wie man so mit den Kunden plaudert, kommt auch Rudi Herden gerne mit den Menschen ins Gespräch. Dann geht es um fehlende Bänke, schlechte Straßenbeläge und eben um die Motorradfahrer, Gemeindegeschichten eben. Deshalb hat Rudi Herden beschlossen, einen Blog zu eröffnen und seitdem schreibt er darüber, was sich in der Gemeinde Kochel am See tut und tun sollte. Gegen die Rasereien auf den Straßen hat er einen eigenen Vorschlag elaboriert: "Die Sportschützen und Ballonfahrer müssen sich selbst versichern, warum nicht auch die Motorradfahrer? Sie sollen nicht aus der Tasche der Allgemeinheit finanziert werden, wenn es zu einem Unfall kommt." Dass die Idee spinnert genannt werden könnte, stört ihn nicht. "Man kann ja was Gutes draus machen."

Motorradkritiker und Blogger Rudi Herden. (Foto: Veronika Ellecosta)

Auf der Kesselbergstraße, die ein Abschnitt der Bundesstraße 11 ist, ist die Unfallgefahr nun mal größer. Einige Jahre lang galt sie sogar als unfallträchtigste Straße Bayerns. Kinder und Familien nutzten diese Straße, bis zu 80 Prozent der Kochler, schätzt Herden, seien Pendler und auf diese Straße angewiesen. Auch Genussbikern aus dem In- und Ausland will der Kochler die Panoramastrecke nicht verwehren. "Ich kann schon verstehen, wieso die Motorradfahrer hier fahren, aber sie dürfen dadurch nicht andere schädigen", erklärt er. Er fahre ja selbst auch Motorrad. Ob er auch den Kesselberg nutze? Herden winkt ab.

Die Polizei kontrolliert häufig am Kesselberg. Doch das bremst bislang noch nicht jeden Raser aus. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Über die Raser am Kesselberg redet Rudi Herden lange und gerne. Obgleich die verstärkten Polizeikontrollen bereits Wirkung zeigten, könnten Motorradfahrer sich clever daran vorbeimanövrieren. Jene Biker, die hier tatsächlich Rennen fahren, würden die Kontrollzeiten der Polizei genau kennen, seien bestens über ihre Handys miteinander verbunden, um sich zu warnen und stolz darauf, die Polizei an der Nase herumzuführen. Er könne das aus seinem Geschäft heraus beobachten, wenn die Biker an der Tanke ihre Motorräder für das große Rasen vorbereiteten. "Die flacken ganz anders auf ihrem Motorrad als die normalen Fahrer. Außerdem tunen sie ihr Motorrad und machen viel mehr Krach. Das kann man hören."

In einer digitalen Parallelwelt stellen die Biker ihr Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei genüsslich zur Schau. Mehrere halbstündigen Youtube-Videos zeigen extreme Kurvenlagen am Kesselberg, bis die Funken sprühen. "Die Knieschleifer vom Kesselberg", nennen sich die Fahrer, die sich so tief in die Kurven hängen. Passiert eine Polizeistreife den Spot, wird geduldig am Straßenrand gewartet. "Dröhnende Motoren, Polizei, Ducati Panigale, KTM Duce & Co", steht in einer Videobeschreibung.

Unter den Rädern der High-Risk-Biker landen ab und zu auch Wildtiere. Trotzdem gibt es von Seiten des Kreisjagdverbandes Bad Tölz gute Neuigkeiten: Die Unfälle zwischen Biker und Wild haben sich in den vergangenen Jahren im Landkreis um die Hälfte reduziert, berichtet Pressesprecher Josef Hesslinger. Hier hat auch der Kreisjagdverband verschiedene Maßnahmen ergriffen: Wildwarnreflektoren etwa oder der sogenannte Duftzaun-Schaum. An Bäumen hält dieser Schaum Wildtiere von den Straßen fern. Schwieriger werde es in der Brunftzeit zwischen Juli und August. "Wenn der Bock blind vor Liebe einer Geiß nachläuft oder einen anderen Bock vertreiben will und über die Straße läuft, gilt für Fahrer erhöhte Vorsicht", sagt Hesslinger. Grundsätzlich aber habe sich das Wild an die Straße gewöhnt, an Dieselgeruch und Motorenlärm. Regelmäßige Traktoren, Autos und Motorradfahrer würden nicht mehr als Gefahr ausgemacht, weshalb das Wild seine Scheu verliere.

Auch in Kochel scheint man sich in Geduld zu üben. Selbst Rudi Herden, der sich gerne über die Motorradfahrer empört. "Die Kochler sind sehr offen. Nur manchmal ist es halt lästig, wenn ein Motorradfahrer vorbeirast", sagt er durchaus versöhnlich.