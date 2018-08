20. August 2018, 16:07 Uhr Tölzer Stadtbücherei Literaturort zum Anfassen

Die Tölzer Stadtbücherei richtet ein Thomas-Mann-Zimmer ein. Das Interieur ist eine Besonderheit, denn es handelt sich um Requisiten aus dem 2001 entstandenen Film "Die Manns - Ein Jahrhundertroman".

Von Klaus Schieder

Dirk Heißerer im Thomas-Mann-Haus "Villino" in Feldafing. Da das Haus inzwischen geschlossen ist, kommen die Möbel nach Bad Tölz. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Es hat ein Jahrhundert gedauert, bis Thomas Mann im Gedächtnis von Bad Tölz halbwegs angekommen ist. Der berühmte Schriftsteller hatte 1909 die Villa an der Heißstraße für seine Sommeraufenthalte mit der Familie bauen lassen, die er 1917 wieder verkaufte. Dieser Auszug war 2017 der ein wenig konstruierte Anlass für das große Thomas-Mann-Jahr in Bad Tölz, nach dem sich Initiator und Dritter Bürgermeister Christof Botzenhart wünschte, der Schöpfer des "Zauberberg" möge in seinem voralpenländischen Urlaubsort nicht gleich wieder der Vergessenheit anheim fallen. Seine Hoffnung scheint sich zu erfüllen: In der Tölzer Stadtbücherei wird jetzt ein Thomas-Mann-Zimmer eingerichtet. "Mit diesem neuen Raum in unserer Bibliothek haben wir einen besonderen Literaturort zum Anfassen", sagt Bücherei-Chefin Melanie Sappl.

Aus der ehemaligen Ferienvilla der Manns wird es allerdings keine Original-Gegenstände in dem Zimmer zu besichtigen geben. Keinen Schreibtisch, keine Regale, keinen Füllfederhalter, keinen Briefbeschwerer oder ähnliche Utensilien. Dennoch ist das Interieur eine Besonderheit: Es handelt sich um Requisiten aus dem 2001 entstandenen Film "Die Manns - Ein Jahrhundertroman" von Regisseur Heinrich Breloer, der darin Spielfilmszenen und Interview-Sequenzen mit der 2002 gestorbenen Elisabeth Mann mischt. Die Möbel wurden dem sogenannten "Münchner Zimmer" nachgebaut und spielten in dem Mehrteiler eine wesentliche Rolle. Ein Prunkstück ist der neobarocke Schreibtisch. Das Original hatte Thomas Mann schon für sein Haus in der Poschinger Straße in München angeschafft, später nahm er ihn mit ins Exil in die Schweiz und in die USA. Der Schreibtisch, an dem unter anderem die Romane "Der Zauberberg" und "Doktor Faustus" entstanden, steht heute im Thomas-Mann-Archiv in Zürich.

Zu den Filmrequisiten zählen außerdem das Grammophon, ein großes Regal und zwei Gemälde, darunter die Kopie des Werks "Jünglinge an der Quelle" von Ludwig von Hofmann. Wie Birte Otterbach, Pressesprecherin der Stadt, berichtet, kämen noch gewisse "Sächelchen" hinzu. So nannte Mann einige Gebrauchsgegenstände wie Schreibmappen, Dosen und Bronzestatuetten. Der Umzug nach Tölz sei nicht ganz einfach gewesen, so Otterbach. Wegen der Sommerhitze sei der Schweiß beim Transport der verpackten Möbel und Bücherkisten in Strömen geflossen.

Ohne das Thomas-Mann-Jahr hätte Bad Tölz all dieses Interieur für das Zimmer in der Stadtbibliothek vermutlich nicht bekommen. Die Stadt profitiert von der Schließung des Thomas-Mann-Hauses "Villino" in Feldafing bei Starnberg, ebenfalls ein ehemaliger Sommersitz des Dichters. Der neue Eigentümer hatte dem Museum dort im Frühsommer überraschend zum 30. September dieses Jahres gekündigt. Literaturwissenschaftler Dirk Heißerer, der im Jubiläumsjahr 2017 mit Vorträgen in Tölz aufgetreten war, vermittelte laut Otterbach den Umzug des Zimmers in die Kurstadt. Zu der Schenkung zählt neben den Möbeln auch die sogenannten Villino-Bibliothek: Sie besteht aus etwa 2500 Büchern und ist eine umfangreiche Sammlung von Primär- und Sekundärliteratur, die Expertin Anita Naef (1924-2000) über Thomas Mann zusammengetragen hat.

Für Melanie Sappl hat es einen Vorteil, dass die Besucher im neuen Thomas-Mann-Zimmer im Obergeschoss der Stadtbibliothek keine Originalmöbel des berühmten Schriftstellers zu sehen bekommen. So werde ein Raum geschaffen, der jedermann zugänglich sei, betont sie. Ähnlich äußert sich Otterbach. In der Tölzer Bücherei entstehe dadurch kein neues Museum, "sondern im besten Wortsinn eine Begegnungsstätte mit dem Leben und Werk des Nobelpreisträgers", sagt sie. Der Raum für die Ausstellung wird dieser Tage noch renoviert. Die Eröffnung ist am Montag, 8. Oktober. Erwartet wird dann auch der Enkel des großen Schriftstellers, Professor Frido Mann.