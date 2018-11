6. November 2018, 17:41 Uhr Neu im Amt "Söder hat schon Potenzial"

Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag, ist zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. Den Ministerpräsidenten habe er mittlerweile "von einer anderen Seite kennengelernt".

Von Benjamin Emonts

Aufregende Tage und Wochen liegen hinter dem Oberammergauer Florian Streibl. Erst der historische Erfolg bei der Landtagswahl. Dann die Koalitionsverhandlungen mit der CSU. Die Spekulationen, ob Streibl ein Ministeramt übertragen bekommen würde. Und am Montag die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags und seine Wahl zum neuen Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Landtag.

SZ: Herr Streibl, am Dienstag wurde Markus Söder im Landtag als neuer Ministerpräsident bestätigt. Sie haben vermutlich dagegen gestimmt.

Florian Streibl: Nein, ich habe ihn dann tatsächlich gewählt. Wir sind jetzt in einer Regierung mit ihm, da käme es schlecht, wenn man ihn abwählt.

Vor der Wahl klang das noch ganz anders. Sie hatten gesagt, auf einen Ministerpräsidenten namens Söder gut verzichten zu können.

Ich habe jetzt 14 Tage lang Verhandlungen mit ihm geführt und habe ihn da von einer anderen Seite kennengelernt: Als einen sehr ernsthaften Menschen, dem Bayern schon am Herzen liegt. Er hat schon Potenzial, das Bayern voranbringen kann.

Wie hat er Sie von sich überzeugt?

Er hat in den Verhandlungen Themen nicht schon im Vorhinein abgeblockt. Wenn ein gutes Argument von uns kam, hat er das auch aufgenommen und hat sich bewegt. Er hat auf Augenhöhe mit uns geredet und diskutiert, und man hat bei vielen Dingen auch einen Sinneswandel bei ihm herbeiführen können, beispielsweise beim Alpenplan, der jetzt rückabgewickelt wird. Da gehört auch etwas dazu, dass man nicht immer seine Meinung beibehält.

Sie waren für ein Ministeramt in der neuen Regierung im Gespräch. Sind Sie enttäuscht, dass es anders gekommen ist?

Nein, ich bin eigentlich sehr glücklich. Der Fraktionsvorsitz ist auch eine sehr anspruchsvolle und wichtige Aufgabe. Wenn ich in den letzten Tagen in mich hineingehört habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich sehr gern Parlamentarier bin und in der Legislative arbeite. Von daher ist der Fraktionsvorsitz für mich gleichbedeutend mit dem Ministeramt. Für mich ist das genau das Richtige.

Sie waren zehn Jahre mit den Freien Wählern in der Opposition. Wie fühlt es sich denn jetzt an in Ihrer neuen Rolle als Regierungsmitglied?

Es fühlt sich interessant und auch schön an. Bei den Verhandlungen hat man gleich gemerkt, dass man wesentlich mehr Möglichkeiten hat, Themen einzubringen und durchzusetzen. Auf der CSU-Seite weiß man, dass es nur gemeinsam und nicht gegeneinander geht. Wir werden sehr ernst genommen. Auch weil wir in den Verhandlungen mit unserer Fachkompetenz glänzen konnten.

Erkennen Sie die Handschrift der Freien Wähler im Koalitionsvertrag wieder?

Die erkennt man sehr gut, es sind eigentlich alle Themen drin, die wir haben wollten, besonders was die kommunalen Belange betrifft: die kostenfreien Kitas, die Kompensationen für die Straßenausbaubeiträge, der Erhalt und die Weiterentwicklung von kommunalen Krankenhäusern, der Alpenplan wird rückabgewickelt, Klimaschutz kommt in die Verfassung, es wird eine eigene Agentur für Klimaschutz und Energie geben. Es ist eine ganze Latte an Themen, die wir eingebracht haben.

Die Opposition übt scharfe Kritik. Der Vertrag enthalte kaum konkrete Ziele und es gehe weiter wie vorher, befürchtet sie.

Das sehe ich nicht. Man hat ganz große Brocken in den Vertrag reinverhandelt, etwa einen höheren dreistelligen Millionenbetrag für Kinderbetreuung. Das ist schon eine Hausnummer. Das sind Dinge, die schon eine Weichenwende darstellen.

Sie haben sich vor der Wahl klar gegen eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen ausgesprochen. Wird es dabei bleiben?

Ja, im Koalitionsvertrag steht, dass es keine Planung und keine Fortführung der dritten Startbahn gibt, solange wir an der Regierung sind. Das bedeutet einen Planungsstopp und für mindestens 15 Jahre das Aus für die dritte Startbahn. Mit uns in der Regierung wird es die nicht geben.

Wie haben Sie die ersten Tage im neuen Landtag erlebt?

Jede Wahl verändert den Landtag. Es sind mehr Leute und es ist im wahrsten Sinne des Wortes enger geworden. Kuscheliger aber nicht, weil jetzt halt eine Fraktion dabei ist, die schon ein anderes Auftreten hat.

Sie meinen die AfD, die erstmals in den Landtag eingezogen ist.

Ja, ihr Auftreten ist schon sehr massiv. Sie haben eine sehr starke Präsenz. Wenn man auf dem Gang einem AfD-ler begegnet, dann muss er einem nicht sagen, dass er von der AfD ist - das sieht man, das merkt man einfach. Normalerweise geht man hier erst mal mit großen Augen durch den Landtag und hat eine große Ehrfurcht vor dem Haus. Das ist bei denen überhaupt nicht der Fall. Die haben schon ein sehr starkes und ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Man merkt, dass sie eine Gruppierung sind, die jenseits des Bürgertums steht.