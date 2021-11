Hermann Huber war einer der einflussreichsten Extremkletterer seiner Zeit. Das Foto zeigt ihn 1955 am Huandoy Central in den Anden. Der Filmemacher Tom Dauer hat über Hubers aufregendes Leben eine Dokumentation gedreht.

Tom Dauer hat einen Dokumentarfilm über den 91-jährigen Bergsteiger Hermann Huber gedreht. Ein Gespräch über das Risiko am Fels, den Respekt vor Naturgewalten und das, was wir am Berg über Freiheit lernen können.