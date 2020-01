Die Evangelische Kirchengemeinde Geretsried lädt am Mittwoch, 5. Februar, zur nächsten sogenannten "Aktiv-unterwegs-Fahrt" mit Führung durch die Bavaria-Filmstadt in Geiselgasteig ein. Bei diesem Ausflug in die Welt von Film und Fernsehen können Teilnehmer erfahren, wie große Filmklassiker und Lieblingsserien entstehen. Zudem kann man den Ort erleben, an dem bekannte Filmprofis und mitunter auch große Stars zu Hause sind. Was vor 100 Jahren mit dem ersten Filmatelier Süddeutschlands begann, ist heute ein moderner Bewegtbildcampus. Die Evangelische Kirchengemeinde Blick hinter die Kulissen des erfolgreichen Film- und Fernsehstudios, in dem vieles entsteht, was später über die TV-Bildschirme und die Kinoleinwände flimmert. Die Teilnahme an der Fahrt zu den Bavaria-Filmstudios kostet 25 Euro pro Person. Anmelden kann man sich bis Freitag, 31. Januar, direkt im Pfarrbüro oder unter der Telefonnummer 08171 / 620 26. Die Abfahrt am 5. Februar ist für 14 Uhr vorgesehen. Treffpunkt ist die Petruskirche in Geretsried, Martin-Luther-Weg 13.