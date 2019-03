26. März 2019, 22:16 Uhr Bauarbeiten Loisach-Weg wird saniert

Auf der Ostseite des Loisachufers zwischen der Gaststätte Flößerei und dem Jugendhaus La Vida ist derzeit kein Durchkommen. Der normalerweise stark frequentierte Weg am Fluss ist gesperrt, Fußgänger und Radfahrer müssen über den Sebastianisteg auf die gegenüberliegende Flussseite wechseln. Seit vergangenem Mittwoch wird der zuletzt arg in Mitleidenschaft gezogene Weg unter Federführung der Wolfratshauser Stadtwerke saniert. Die Ertüchtigung des Uferweges sei schon seit zwei Jahren in Planung und durch die starken Beschädigungen aufgrund der hohen Frequentierung nun dringend erforderlich geworden, erklärt Matthias Schmidberger, Meister des Baubetriebs bei den Stadtwerken. Der beliebte Uferweg werde nun komplett saniert. Im Zuge der Arbeiten werden laut Schmidbauer zudem Leerrohre eingebaut, um Kabel für Veranstaltungen wie etwa das Flussfestival künftig einfach und sicher verlegen zu können. Komplett neu gepflastert werde auch der Untergrund der Parkbänke, die am Ufer zum verweilen einladen. Wer am Fluss zur Alten Floßlände flanieren will, muss sich noch eine Weile gedulden: Die Bauarbeiten samt Sperrung dauern laut Schmidberger noch bis Ende kommender Woche. Dann können sich Fußgänger, Radler und Müßiggänger über einen Uferweg in bestem Zustand freuen.