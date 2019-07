8. Juli 2019, 21:40 Uhr Bauarbeiten in Bad Tölz Am Krottenbach wird gesperrt

"Die Vorarbeiten zum geplanten Kindergarten auf dem Gelände der Jahnschule nehmen Fahrt auf", meldet die Stadt Bad Tölz - weshalb sich Verkehrsteilnehmer auf eine Straßensperre und Umleitungen vorbereiten sollten. Wie die Stadt erklärt, wird am Mittwoch, 10. Juli, und am Donnerstag, 11. Juli, auf Höhe der kommenden Baustelle die Straße Am Krottenbach für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wichtig für Anlieger aber: "Bis zur Baustelle ist die Einfahrt von beiden Seiten möglich", heißt es in der Pressemitteilung. Nach Angaben der Stadt ist die Sperrung der Straße notwendig, da in diesem Bereich der Strom für die Baustelle eingerichtet und der künftige Hausanschluss für den Kindergarten vorbereitet werden muss.