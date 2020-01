An der Ortseinfahrt Neufahrn fehlen plötzlich die Bäume am Straßenrand. Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts Freising haben sie am Dienstag gefällt, ohne dass Schäftlarns Bürgermeister darüber Bescheid wusste. Das Bauamt erklärte, die Rodung zwischen Staatsstraße und Radweg diene der Erhaltung der Straße: Für eine größere Verkehrssicherheit wolle man den Hügel nach Neufahrn abflachen. Dazu müsse es sogenannte Sparten umverlegen. Diese unterirdischen Leitungen lagen allerdings unter den Bäumen. Als Ausgleich sieht das Bauamt eine Streuobstwiese neben der Straße vor. Christian Lankes, Gemeinderat der Grünen, zeigte sich bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch verärgert über die fehlende Kommunikation zwischen Bauamt und Gemeinde. Unfallstellen seien ihm keine bekannt, "jetzt rennen wir wieder 30 Jahre diesen Bäumen hinterher", sagte er. Bürgermeister Matthias Ruhdorfer (CSU) stimmte ihm zu: "Ich fand es auch ärgerlich, dass wir nicht informiert wurden." Er habe nun weitere Informationen angefordert, sagte Ruhdorfer.