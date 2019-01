31. Januar 2019, 22:08 Uhr Barrierefrei Mit dem Lift bis unters Rathausdach

Das Rathaus Geretsried wird barrierefrei gestaltet: Im Zuge der Anbindung des Gebäudes am Karl-Lederer-Platz an die neue zentrale Tiefgarage wird ein Aufzug vom Keller bis unters Dach eingebaut. Die Kosten sind im Haushalt der Stadt mit einer halben Million Euro beziffert. Es handle sich um einen sehr einfachen Lift, erklärte Architekt Klaus Kehrbaum am Dienstag im Stadtrat. Die Frage der Seniorenreferentin Sabine Gus-Mayer (CSU), ob ein Rollstuhlfahrer mit Begleitperson hineinpasse, bejahte Kehrbaum. Er hatte aber Zweifel, ob auch eine Person mit einem Kinderwagen Platz hätte. Daraufhin beeilten sich Stadtbaurat Rainer Goldstein und Bürgermeister Michael Müller (CSU) zu versichern, nach ihren eigenen Erfahrungen mit Kinderwagen werde das schon gelingen.

Im Zusammenhang mit dem Lift-Einbau und der Tiefgaragenanbindung wird auch der Brandschutz im Rathaus auf den neuesten Stand gebracht. Dazu müssen offenbar die Flure von allerlei Mobiliar befreit werden, das sich dort im Laufe der Jahre angesammelt hat. Kehrbaums Team hat außerdem den Ist-Zustand im gesamten Rathaus fotografisch dokumentiert, so dass später ein Vergleich von vorher zu nachher möglich sei.