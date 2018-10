15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Bad Tölz/Geretsried Bangen und Hoffen

Entspanntes Lächeln: Auf der Wahlparty der FDP im Binderbräu in Bad Tölz übt sich der Direktkandidat Fritz Haugg (links) in Gelassenheit.

Linke und FDP kämpfen mit der Fünf-Prozent-Hürde

Von Benjamin Engel und Petra Schneider, Bad Tölz/Geretsried

Die Feierlaune hält sich sowohl bei der Linken wie bei der FDP in Grenzen. Die Liberalen dürfen wenigstens noch auf den Einzug ins Maximilianeum hoffen. Für "Die Linke" ist dagegen um 18 Uhr mit der Prognose klar: Die Partei schafft es mit 3,5 Prozent keinesfalls in den Landtag. So bleibt es bei der Wahlparty im Büro des Linken-Bundestagsabgeordneten Andreas Wagner in Geretsried still. "Natürlich ist das eine Enttäuschung", sagt er. "Unser Ziel war der Einzug in den Landtag." Was ihn positiv stimmt, sind aber die Reaktionen im Wahlkampf. "Die Linke" habe ihr schlechtes Image gerade im Freistaat verloren. Die Partei werde immer mehr als normale Partei im demokratischen Spektrum wahrgenommen.

Für Wagner ist es umso erschreckender, wie stark die AfD abgeschnitten hat. Damit setze sich der Rechtsruck fort, sagt er. "Das ist keine gute Entwicklung". Jetzt, fürchtet Wagner, könne es im bayerischen Landtag genauso laufen wie im Bundestag. Die AfD setze Themen, welche die anderen Parteien nicht ignorieren könnten. Und dann werde darüber noch ausgiebig berichtet. "Das ist ein Dilemma."

Trotzdem wollen er und die etwas mehr als ein Dutzend Gäste - nur Stimmkreis-Direktkandidat Elmar Gehnen fehlt - positiv nach vorne schauen. Denn immerhin habe die Partei Stimmen hinzu gewonnen, so der Tenor. Bezirkstagskandidatin Rhiannon Moutafis kann sogar lächeln. "Wir werden es überleben", sagt die 18-jährige Eglingerin. Der Wahlkampf - ihr erster - habe ihr jedenfalls Spaß gemacht. Sie habe noch mehr gelernt, mit Menschen umzugehen. Manche hätten sehr positiv reagiert, andere nicht. Schon an diesem Montag beginnt Moutafis mit dem Studium der Staatswissenschaften in Passau. Dann werde sie zwischen Niederbayern und dem Landkreis pendeln, sagt sie. Und der Politik treu bleiben. "Es geht weiter."

Für die FDP beschreibt Fritz Haugg zur Wahlparty im Binderbräu das klare Ziel "Reinkommen". Der Direktkandidat und Kreisvorsitzende der FDP sagt, dass er keine weiteren fünf Jahre außerparlamentarische Opposition erleben wolle. Mit ihm sind zehn Leute in das Tölzer Wirtshaus gekommen. Alle sind ruhig und erwartungsvoll. In den Umfragen der vergangenen Monate lag die FDP stabil zwischen fünf und sechs Prozent. Deshalb glaubt Haugg, mit der FDP in den Landtag einzuziehen.

18 Uhr, die erste Hochrechnung: Fünf Prozent - ein Raunen geht durch die Wirtsstube, Erleichterung mischt sich mit leiser Enttäuschung. "Oh, das wird ein langer Abend", sagt Haugg. Fünf Prozent, verdammt knapp, aber immerhin 1,7 Prozent mehr als bei der Landtagswahl 2013. Bei der Bundestagswahl 2017 hat die FDP mit 10,7 Prozent doppelt so viel geholt.

Die Quittung für den Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen? Haugg sieht das nicht so: An den Infoständen habe er von vielen Leuten gehört, dass sie es gut gefunden hätten, dass die FDP "Rückgrat" bewiesen habe. Er macht eher das gute Abschneider der Freien Wähler verantwortlich: Diese bedienten aber auf Länderebene das "gleiche Wählerklientel" wie die FDP. Für Koalitionsprognosen hält es der Kreisvorsitzende Patrick Lechner aus Wolfratshausen noch für zu früh, die Briefwähler seien noch nicht ausgezählt, "und da schneiden wir meistens recht gut ab", sagt er.

Häme gibt es für die CSU: Dass die Christsozialen so abgesackt sind, verortet Haugg an den internen Streitigkeiten, "an der Art, wie die miteinander umgegangen sind". Die CSU habe "krankhaft" versucht, die AfD "nachzuäffen". Auch die Grenzkontrollen an bayerischen Autobahnen hält er für "reine Symbolpolitik". "Die Wähler sind auf diese Bauerntricks nicht reingefallen", sagt Haugg. Für seine Direktkandidatur rechnet er sich keine großen Chancen aus, und ob er es mit Listenplatz 15 in den Landtag schafft, das hänge natürlich auch von den Ergebnissen in den übrigen Stimmkrisen ab. Kurz vor 18.30 Uhr, neue Zahlen: 5,1 Prozent für die FDP - "die Richtung stimmt", freut sich Haugg, Lechner strahlt fast. "Das ist ein positives Zeichen", sagt er. Fast zwei Prozent zugelegt, "wir werden wieder wahrgenommen."