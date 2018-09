7. September 2018, 21:54 Uhr Bad Tölz/Deining Prüftermin für Schlagfallen

Alle fünf Jahre werden Schlagfallen zur Fallenjagd auf ihre Funktion geprüft und mit einer entsprechenden Nummer versehen. Wenn die Fallen den Vorschriften entsprechen, wird für den Besitzer eine Prüfbescheinigung sowie eine Bestätigung zur Vorlage bei der Unteren Jagdbehörde ausgestellt. Auch vor der erstmaligen Verwendung der Fangeisen besteht eine Prüfungspflicht. Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen weist darauf hin, dass die zentralen Prüftermine am Samstag, 8. September, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im Anwesen Eichmühlstraße 28 in Bad Tölz (Fallenprüfer Johann Disl) sowie in Deining, Alte Tölzer Straße 14 (Fallprüfer Heinz Repert) stattfinden werden.