19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Bad Tölz Zwei Verletzte nach Brand

Bei einem Wohnungsbrand in der Benediktbeurer Straße in Bad Tölz sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war in der Erdgeschosswohnung eine Couch in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar. Die Feuerwehr Bad Tölz war mit 35 Kräften im Einsatz, das Haus zu belüften und die anderen Wohnungen zu evakuieren. Mehrere Türen mussten gewaltsam geöffnet werden, um auszuschließen, dass sich darin weitere Personen befinden. Der Eigentümer der brennenden Wohnung musste schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. Ein weiterer Hausbewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 60 000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.