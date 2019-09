Nach zwei Verkehrsunfällen mussten am Montagabend in Bad Tölz ein Radfahrer und ein Fußgänger ins Krankenhaus gebracht werden. Beide hatten nicht auf den Verkehr geachtet und waren von Autofahrern angefahren worden. Den 59-jährigen Fußgänger erwischte es an der Sachsenkamer Straße. Dort versuchte er gegen 19.45 Uhr ohne zu schauen die Fahrbahn zu überqueren. Ein Auto konnte nicht mehr bremsen und nahm den Spaziergänger auf die Motorhaube. Der Fahrradfahrer verletzte sich keine Stunde später am Professor-Max-Lange-Platz. Der 17-Jährige war über eine rote Ampel gefahren und wurde dabei von einer Autofahrerin zu Fall gebracht.