31. Juli 2019, 22:00 Uhr Bad Tölz Zuschuss für Denkmalschutz

Der Freistaat unterstützt den Denkmalschutz in Bad Tölz mit 270 000 Euro. Die Stadt ist eine von 15 Kommunen in Oberbayern, die heuer in den Genuss eines Zuschusses aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" kommen. Für Bad Tölz werde das Geld für Maßnahmen in der Altstadt zur Verfügung gestellt, teilt der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber mit.