2. August 2019, 22:18 Uhr Bad Tölz Zusammenstoß am Blomberg

Drei Leichtverletzte und rund 7000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag unterhalb des Blombergs bei Bad Tölz ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 74 Jahre alter Autofahrer aus München gegen 10.50 Uhr vom Parkplatz an der sogenannten Krapfenhütte nach rechts auf die Bundesstraße 472 ab. Dabei übersah er den von links kommenden Wagen eines 84-jährigen Ickingers. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Auch der Ickinger und seine Beifahrerin erlitten Blessuren. Alle mussten mit dem Rettungswagen in die Stadtklinik in Bad Tölz gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.