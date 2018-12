13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Bad Tölz Zusammenprall auf Supermarkt-Parkplatz

Ein Sachschaden von rund 7000 Euro ist bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Mittwoch in Bad Tölz entstanden. Nach Angaben der Polizei steuerte ein 53 Jahre alter Fürstenfeldbrucker seinen Wagen gegen 10.30 Uhr rückwärts aus einer Stellfläche vor dem Verbrauchermarkt an der Lenggrieser Straße. Dabei bemerkte er jedoch nicht, dass hinter ihm gerade eine 66 Jahre alte Tölzerin mit ihrem Pkw vorbeifuhr. Der Fürstenfeldbrucker krachte mit der hinteren Stoßstange seines Fahrzeugs gegen das Auto der Tölzerin. Die Frau wurde der Polizei zufolge durch den plötzlichen Aufprall dermaßen erschreckt, dass sie noch einige Meter geradeaus weiterfuhr und mit ihrem Wagen schließlich gegen eine Parkplatzeinfassung prallte.

Ihr Auto musste abgeschleppt werden, weil es an der gesamten rechten Fahrzeugseite eingedrückt und außerdem der vordere Stoßfänger abgerissen war.