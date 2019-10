Das Kreisbildungswerk lädt am Mittwoch, 9. Oktober, anlässlich des 150. Geburtstagstag des indischen Widerstandskämpfers Mahatma Gandhi zu einem Vortragsabend in die Franzmühle in der Salzstraße 1 in Bad Tölz ein. Der indische Philosoph Vanamali Gunturu widmet sich dabei Gandhis Leben und dessen allumfassender Philosophie. Der Eintritt kostet 7 Euro, Beginn ist um 19.30 Uhr.