Die Agentur für Arbeit Rosenheim führt am Dienstag, 11. Dezember, eine gesetzlich vorgeschriebene Personalversammlung durch. Aus diesem Grund sind die Geschäftsstellen in Bad Tölz und Wolfratshausen nur bis 11.30 Uhr, die Agentur für Arbeit in Rosenheim nur bis 12.30 Uhr geöffnet. Damit sind auch die Internet-Center in den genannten Dienststellen und das Berufsinformationszentrum (BiZ) in Rosenheim von diesem Zeitpunkt an nicht mehr zugänglich.

Terminierte Gespräche sollen allerdings wie vereinbart stattfinden. Die telefonische Erreichbarkeit ist unter der kostenfreien Servicerufnummer 0800/4555500 gegeben.