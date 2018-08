15. August 2018, 21:53 Uhr Bad Tölz-Wolfratshausen Plastikmüll und "Sehnsucht Leben"

Das Katholische Kreisbildungswerk stellt sein neues Programm vor

Glaube und Spiritualität, Gesundheit, Familie, Persönlichkeitsentwicklung: Etwa 300 Angebote zu diesen Themenfeldern umfasst das neue Programmheft des Katholischen Kreisbildungswerks für Herbst und Winter 2018/2019. Der Schwerpunkt im Forum Franzmühle lautet diesmal "Sehnsucht Leben". Dazu gehören eine Veranstaltung über Suizid am 14. November, eine Film-Matinee über Wege der Selbstfindung am 18. November und ein Abend über Depressionen am 22. November. Über das Leben als Sehnsucht referiert Therese Winter schließlich am 4. Dezember. Im theologischen Angebot steht ein weiterer Vortrag am 16. Januar nächsten Jahres auf dem Programm: Abtprimas Notker Wolf vom Benediktinerorden widmet sich dann dem Thema "Schluss mit der Angst - Deutschland schafft sich nicht ab!". Weitere Höhepunkte sind ein Shaolin Qi Gong-Wochenendseminar mit Großmeister Shi Yan Liang heuer am 27. und 28. Oktober in Bad Tölz und der Filmabend "Plastik Planet" über Plastikmüll in den Ozeanen am 8. November in Benediktbeuern. Neu sind Bildungsfrühstücke und Fachtreffen für Verantwortliche in der Seniorenarbeit, die dem Ziel dienen sollen, ein Netzwerk in der Seniorenbildung zu entwickeln. Verfügbar ist das neue Programm ab sofort in allen Gemeinden des Landkreises. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 08041/60 90, per E-Mail (info@kbw-toelz.de) oder im Internet (www.kbw-toelz.de).