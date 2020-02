Die Eine gilt als Anwältin für 300 000 Schüler, der Andere setzt sich für die Belange der Almbauern ein, der Dritte bewahrt bayerische Traditionen: Mit Susanne Arndt, Georg Mair und Martin Heimgreiter werden an diesem Freitag drei Landkreisbürger mit der Bayerischen Verfassungsmedaille geehrt - es ist der am seltensten vergebene Orden des Freistaats.

Arndt setzt sich seit mehr als 20 Jahren in Elternbeiratsgremiem ein, ihre Themen sind die des Schulalltags: G9, Handyverbote an Schulen, Anschnallpflicht in Schulbussen, digitale Klassenzimmer. Als Vorsitzende der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern treibt sie die bayerische Bildungspolitik mit voran, nimmt neben ihrer Beschäftigung als Physiotherapeutin im Jahr mehr als 200 Termine wahr; auch im Kultusministerium genießt sie einen Ruf als Diplomatin: der Freistaat lobt ihre "ausgleichende und überlegte Art" sowie ihr "großes Fachwissen".

Als Vorsitzender des Alpenwirtschaftlichen Vereins Oberbayern hat Georg Mair 13 Jahre lang den Almbauern Gesicht und Stimme verliehen. Unter anderem setzte er durch, dass Skipisten im Sommer weiterhin beweidet werden dürfen. Mit dem Förderverein "Bundesminister Josef Ertl und Helmut Silbernagel" unterstützt er zudem Almbauern, die in einer schwierigen Lage sind, zum Beispiel, weil sie unerschlossene Almen bewirtschaften. Damit leiste er "mit großem persönlichen Einsatz einen unverzichtbaren Anteil zum Erhalt von Natur und Landschaft", wie es vonseiten des Freistaats heißt. Mair war zudem Zweiter Bürgermeister von Gaißach.

Praktisch veranlagt ist auch Martin Heimgreiter: Ihn kennt man hierzulande als Kreishandwerksmeister. Er setzt sich schon lange für die Interessen des holzverarbeitenden Handwerks ein. Seine Ideen bringt er auch im Beirat der AOK-Direktion Bad Tölz, im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Rosenheim und in der Pfarrei Bad Tölz ein. Er ist Mitglied der Tölzer Gebirgsschützenkompanie und des Spielmannszugs und wird unter anderem für seine Pflege der Traditionen geehrt. Erndt, Mair und Heimgreiter sind drei von insgesamt 43 Menschen, denen Landtagspräsidenten Ilse Aigner am Freitag die Verfassungsmedaille überreicht, darunter auch der Schauspielerin Iris Berben und der Kabarettistin Luise Kinseher.