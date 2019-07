25. Juli 2019, 21:46 Uhr Bad Tölz-Wolfratshausen Landkreis fördert Hebammensprechstunde

Von Alexandra Vecchiato, Bad Tölz-Wolfratshausen

Nach dem Kreisausschuss hat nun auch der Kreistag zugestimmt, eine neue Hebammensprechstunde in Räumen der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz zu fördern. Der jährliche Zuschuss in Höhe von 23 000 Euro ist zunächst auf drei Jahre befristet. Start ist 2020. Im ersten Jahr gibt es zusätzlich einmalig 11 500 Euro. An der Finanzierung der Erstausstattung sowie entsprechender Werbemaßnahmen beteiligt sich der Landkreis ferner einmalig mit bis zu 4000 Euro. Der Beschluss war einstimmig.

Unter der Mitwirkung der Hebammen Patrizia Heyde, Kathleen Hotbod, Christine Schauer und Nadia Tretter wurde "ein tragfähiges Konzept" für eine Hebammensprechstunde am Standort Bad Tölz erarbeitet. Die vier Hebammen beabsichtigen, sich in der Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft zusammenzuschließen und unter anderem folgende Leistungen anzubieten: Beratung von Schwangeren, Wöchnerinnen und Stillenden bei Fragen zu medizinischen, rechtlichen und psychosozialen Belangen; Abklärung leichter Beschwerden in der Schwangerschaft, Hebammenvermittlung und Aufklärung über Spektrum und Umfang der Hebammenhilfe; Wiegesprechstunde, Hilfe bei Ernährungsschwierigkeiten des Kindes oder Wochenbettsprechstunden für Frauen ohne Nachsorgehebamme.

Wie Wolfgang Krause, Geschäftsleiter im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, betonte, geht es hauptsächlich um die Beratung von Schwangeren und jungen Müttern, also Leistungen vor und nach der Geburt. Zur Entbindung müssten Frauen in eine Klinik ihrer Wahl. Dennoch sei dieses Angebot eine Verbesserung der Situation im Südlandkreis, nachdem die Geburtshilfe an der Asklepios-Stadtklinik geschlossen hat. Unter der Woche bietet das Team eine zweistündige Sprechstunde abends an, am Wochenende sollen es drei Stunden sein. Es gibt ferner eine Rufbereitschaft. Mit der Klinikleitung habe man sich über einen Raum einigen können, sagte Krause.

Das sei ein gutes Ergänzungsangebot für den Südlandkreis, sagte Kreisrätin Susanne Merk (Freie Wähler). Die Anschubfinanzierung durch den Landkreis sei wichtig. Dennoch wolle sie nochmals darauf hinweisen, dass Frauen dort in Zukunft nicht entbinden können, so Merk. Die Versorgungslücke im Süden werde kleiner, wenn "wir sie auch nicht schließen können", meinte Barbara Schwendner (Grüne) zum Schluss der Diskussion.