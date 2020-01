Dem neuen Marktbericht des Immobilienverbands Deutschland zufolge sind die Kauf- und Mietpreise im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fast überall noch einmal leicht gestiegen. So muss man in Geretsried beim Bezug eines Neubaus in guter Lage nun mit einer Miete von 13,70 Euro pro Quadratmeter rechnen - 40 Cent mehr als noch im Frühjahr 2019. In Bad Tölz werden Grundstücke laut Expertenprognose künftig kaum mehr unter 6000 Euro je Quadratmeter zu haben sein.