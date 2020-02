Selbsthilfegruppen im Gesundheitssektor können noch bis zum Samstag, 15. Februar, ihre Förderanträge beim "Runden Tisch Oberland" stellen. Auf diese Frist weist das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen in einer Pressemeldung hin. Etwa 60 Selbsthilfegruppen aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim haben nach Angaben der Kreisbehörde im vergangenen Jahr einen solchen Antrag abgegeben. Die Geschäftsstelle "Runder Tisch Oberland" ist an die Selbsthilfe-Kontaktstelle im Landratsamt angeschlossen und zudem Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Förderung.

Finanziell unterstützt werden die Selbsthilfegruppen dann allerdings von den Krankenkassen. 2019 waren es etwa 95 000 Euro, die von dort an die Gruppen der vier Landkreise zur Unterstützung der Arbeit im Bereich der selbstorganisierten Hilfe geflossen sind, wie Pressesprecherin Sabine Schmid vom Landratsamt mitteilt. Die Antragsunterlagen sind im Internet unter der Adresse www.sozialwegweiser.net abrufbar, dort sind sie unter der Rubrik "Selbsthilfekompass" zu finden. Die Anträge müssen mit Originalunterschrift per Post an die "Geschäftsstelle Runder Tisch Oberland" beim Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz, geschickt werden. Zu beachten sei, dass die Anträge bis spätestens 15. Februar in Bad Tölz angekommen sein müssen, betont Schmid.

Wer Interesse hat, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen oder eine neue gründen möchte, kann sich ebenfalls an die Selbsthilfe-Kontaktstelle im Landratsamt wenden. Ansprechpartner sind dort Elisabeth Erlacher und Anita Kathan, erreichbar per Telefon unter 08041/ 505-121 und -304, oder per E-Mail an sozialamt@lra-toelz.de