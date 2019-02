21. Februar 2019, 21:36 Uhr Bad Tölz-Wolfratshausen Finanzamt warnt vor Betrügern

Das Finanzamt Bad Tölz-Wolfratshausen warnt vor "falschen" Finanzbeamten. Wie die Behörde meldet, geben sich derzeit Trickbetrüger am Telefon als Finanzbeamte aus. In den vergangenen Tagen sollen sie so mehrmals versucht haben, persönliche Daten in Erfahrung zu bringen. In Einzelfällen suchten sie auch Bürger zu Hause auf. Das Finanzamt rät zur Vorsicht. Amtliche Betriebsprüfungen fänden nur nach vorheriger schriftlicher Ankündigung statt. Finanzbeamte müssten sich mit Dienstausweis legitimieren. Bei Zweifeln sollten sich Bürger zur Rückversicherung umgehend bei ihrem Finanzamt melden.