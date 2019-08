12. August 2019, 22:06 Uhr Bad Tölz-Wolfratshausen Boom beim Tourismus

Landkreis verzeichnet mehr Ankünfte und Übernachtungen

Von Claudia Koestler, Bad Tölz-Wolfratshausen

Das Bayerische Landesamt für Statistik meldet deutlich gestiegene Zahlen bei Gästeankünften und Übernachtungen in ganz Bayern, aber auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Insbesondere Gäste aus dem eigenen Land trugen im Juni dieses Jahres zu einem bayernweiten Anstieg der Gästeankünfte um 3,9 Prozent auf 3,9 Millionen und der Übernachtungen um 7,5 Prozent auf zehn Millionen Übernachtungen bei. Auch die Zahlen im ersten Halbjahr 2019 zeigen sich im Vergleich zum Vorjahr positiv: Hier gab es bayernweit ein Plus von 2,5 Prozent bei den Gästeankünften und 2,6 Prozent bei den Übernachtungen. Dies entspricht gut 18,1 Millionen Gästeankünften und rund 45,4 Millionen Übernachtungen. Der Landkreis zählte im Juni dieses Jahres knapp 49 000 Gästeankünfte, was ein Plus von 7,6 Prozentpunkten gegenüber dem Juni 2018 entspricht. Übernachtet haben in diesem Monat sogar mehr als 138 000 Gäste im Landkreis, sieben Prozent mehr als im Vorjahresmonat. 232 Hotels und Pensionen hatten im Landkreis geöffnet, die insgesamt 8350 Betten waren zu 47,9 Prozent ausgelastet. Im Durchschnitt blieben die Gäste im Juni 2,8 Tage im Landkreis.

Nahezu alle Regierungsbezirke verzeichneten einen Zuwachs bei Gästeankünften und Übernachtungen. Die erste Jahreshälfte 2019 konnte Oberbayern mit einem Plus von 4,2 Prozent bei den Gästeankünften und 5,3 Prozent bei den Übernachtungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum beschließen.

Betrachtet man das gesamte erste Halbjahr, zählte Bad Tölz-Wolfratshausen sogar mehr als 183 000 Gästeankünfte, eine Steigerung von 4,6 Prozent. Mehr als 542 000 Gäste blieben über Nacht, was ein Plus von 2,6 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 bedeutet. Durchschnittlich drei Tage blieben die Touristen, die Betten waren zu 36,7 Prozent ausgelastet.

Die Steigerung geht laut Landesamt für Statistik vor allem auf eine Zunahme inländischer Gäste zurück. Im Landkreis standen im ersten Halbjahr rund 508 000 Übernachtungsgäste deutscher Herkunft etwa 34 000 Touristen aus dem Ausland gegenüber.