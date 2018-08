7. August 2018, 21:58 Uhr Bad Tölz-Wolfratshausen Azubis dringend gesucht

Bewerberlücke steigt um 16 Prozent. Noch mehr als 370 freie Lehrstellen im Landkreis

Wenige Wochen vor Beginn des Ausbildungsjahres ist nach Angaben der IHK für München und Oberbayern absehbar, dass im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine Rekordzahl an Lehrstellen unbesetzt bleiben wird. Derzeit stehen 372 unbesetzten Lehrstellen nur noch 226 unversorgte Schulabgänger gegenüber, wie aus der Statistik der Arbeitsagentur zu Ende Juni hervorgeht. Die Lücke von 146 fehlenden Bewerbern hat sich binnen Jahresfrist um 16,8 Prozent vergrößert.

"Aufgrund der guten Konjunktur gibt es ein ausgesprochen großes Angebot an Lehrstellen quer durch alle Branchen. Viele Unternehmen bieten wegen des steigenden Fachkräftemangels reichlich Ausbildungsplätze an, aber der dringend benötigte Nachwuchs ist jedes Jahr schwerer zu bekommen", beklagt Reinhold Krämmel, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Bad Tölz-Wolfratshausen. "Den bislang erfolglosen Bewerbern um einen Ausbildungsplatz stehen im Endspurt der Betriebe um die Azubis noch viele Türen offen", so Krämmel weiter.

Viele Betriebe würden auch Schulabgängern mit weniger guten Zeugnissen eine Chance geben und bieten beispielsweise ausbildungsbegleitende Nachhilfe an. Der Vorsitzende ermutigt Schüler und Eltern, sich langfristig über die Karrierechancen einer Berufsausbildung zu informieren und Praktikumsangebote der Betriebe zu nutzen. Gleichzeitig appelliert Krämmel an die Bildungspolitiker, energischer für die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung einzutreten. "Wir brauchen ein grundlegendes gesellschaftliches Umdenken. Dazu gehört, dass neben den wichtigen Investitionen in Hochschulen auch die Berufsschulen zügig eine deutlich bessere Ausstattung bekommen. Außerdem müssen attraktive Ausbildungsformate für Abiturienten wie das duale Studium noch bekannter werden", so der Vorsitzende.

Die Arbeitsagenturzahlen beziehen sich auf alle Bereiche der beruflichen Bildung. Davon ist der IHK-Bereich mit rund 830 Azubis in den Berufen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen im Landkreis der größte.