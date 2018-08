30. August 2018, 22:18 Uhr Bad Tölz-Wolfratshausen Arbeitslosigkeit im Landkreis gering

Mit einer Quote von 2,0 Prozent steht die Region gut da

Wie um diese Jahreszeit üblich, hat sich die Zahl der Arbeitslosen im August leicht erhöht. Die für den Landkreis zuständige Agentur für Arbeit Rosenheim meldet in ihrer jüngsten Statistik gegenüber dem Vormonat einen Anstieg um 400 auf 7230 Betroffene. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk erhöht sich somit um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent - das sind 0,3 Punkte weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen weist im August mit 2,0 Prozent erneut die niedrigste Arbeitslosenquote im Agenturbezirk auf, der neben Stadt und Landkreis Rosenheim auch noch die Landkreise Miesbach und Garmisch-Partenkirchen umfasst. Das entspricht dem Wert vom Juli. Im August 2017 lag die Quote im Landkreis bei 2,2 Prozent.

Derzeit sind 1418 Bürger im Landkreis beschäftigungslos gemeldet - 942 in den Arbeitsagenturen Bad Tölz und Wolfratshausen, 50 mehr als im Vormonat. 476 Betroffene, in etwa so viele wie im Juli, sind im Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen gemeldet. Insgesamt betreut das Jobcenter 2033 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in 1613 sogenannten Bedarfsgemeinschaften leben. Zum Stichtag am 13. August waren im Landkreis noch 78 unversorgte Bewerber gemeldet. Dem gegenüber standen 303 unbesetzte Lehrstellen. Die meisten Angebote gab es im Verkauf, in der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung und in Gesundheitsberufen.