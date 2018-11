13. November 2018, 21:48 Uhr Bad Tölz Vortrag über Max Herr

Der Tölzer Heimatforscher Martin Hake wird an diesem Mittwoch, 14. November, in der Reihe des Historischen Vereins eine interessante Persönlichkeit der jüngeren Tölzer Geschichte vorstellen, nämlich Max Herr (1882 bis 1925). Dieser war Königlicher Bezirksgeometer und Leiter des Vermessungsamtes in Bad Tölz, nahm am Ersten Weltkrieg teil und wurde schließlich in den Revolutionswirren 1918/19 zum Führer der Tölzer Einwohnerwehr gewählt. Der Vortrag findet von 19.30 Uhr an im Tölzer Stadtmuseum statt. Der Eintritt ist frei.